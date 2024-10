Baseball | morto a 83 anni Pete Rose leggenda della Mlb

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) E'all'età di 83l'ex giocatore e allenatore di'Charlie Hustle', leader di tutti i tempiMlb per valide e turni in battuta (oltre che per partite giocate e singoli). Lo ha reso noto la sua ex squadra, i Cincinnati Reds.