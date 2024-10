Bagni di Craveggia rinvenuto un teschio umano su un sentiero | perché il mistero è terrificante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un cranioè statolungo undi montagna da agenti della Polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, impegnati in una perlustrazione per monitorare l'attività venatoria. Il ritrovamento è avvenuto in alta valle, nei pressi deidi. Inizialmente, gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di resti di un animale, ma successivamente hanno confermato la natura umana dei reperti. Ilè stato recuperato grazie a un'operazione congiunta che ha coinvolto il Soccorso Alpino, il personale della polizia provinciale e i finanzieri del Soccorso Alpino, sotto la supervisione del sostituto procuratore della Repubblica di Verbania, Nicola Mezzina. Quest'ultimo ha ordinato il sequestro del cranio e il suo trasferimento presso l'obitorio di Verbania, dove sarà oggetto di analisi approfondite.