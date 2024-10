Avellino ore di apprensione per Raffaele | gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'Irpinia continua a pregare perCapolupo, 35 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto su via Zoccolari. Nella notte tra domenica e lunedì, i medici dell'ospedale Moscati hanno eseguito un delicato intervento chirurgico, dopo esami diagnostici e un ricovero d'urgenza in