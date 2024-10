Attacco Iran contro Israele Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 1 ottobre 2024)fa sapere che il tavolo di governo è statoto in forma permanente per monitorare l'evolversi della situazione in Medio Oriente "Nel condannare l’iano a, il Governo italiano esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lancia un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori