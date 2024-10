Atalanta si ferma Ruggeri | out contro lo Shakhtar Donetsk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Matteonella sfida di Champions Leaguelo. L’esterno si èto a causa di una gonalgia al ginocchio sinistroe sarà costretto a saltare il match di domani.non partirà con i compagni per Gelsenkirchen, dove è in programma la sfidagli ucraini, per sottoporsi nelle prossime ore ad accertamenti diagnostici e capire la reale entità dell’infortunio., si: outloSportFace.