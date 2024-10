Assange | Io colpevole di giornalismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 9.21 "Vedo più impunità, più segretezza, più rappresaglie per aver detto la verità,e più autocensura. E' difficile non tracciare una linea tra il governo degli Usa che attraversa il Rubicone criminalizzando a livello internazionale ile il freddo clima attuale per la libertà di espressione". Cosìnel primo intervento pubblico dopo 14 anni di carcere, testimoniando al Consiglio d'Europa. "Sono libero oggi perché dopo anni di carcere mi sono dichiaratodi", ha affermato.