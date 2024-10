Assange | Il giornalismo non è un crimine Quanto accaduto a me può accadere di nuovo

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Difficile non tracciare una linea tra il governo degli Stati Uniti che attraversa il Rubicone e il freddo clima attuale per la libertà di espressione". Washington come Giulio Cesare. Come il generale romano attraversò il fiume cambiando per sempre la storia di quello che poi sarebbe divenuto un