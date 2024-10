Ascolti 6a Giornata Serie A 2024 25 DAZN Genoa-Juventus supera i 900 mila ascoltatori

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) La 6adella/25 in onda nel weekend (dal 27 al 30 Settembre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 5 milioni di(4.983.226) compresivo del dato dei quattro episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.  Il big match diè statoche ha realizzato un’audience di 920.145 individui, seguita da Udinese-Inter e Napoli-Monza che hanno chiuso vicino a 750.La 7ªdella/2025 prende il via venerdì 4 ottobre con due incontri interessanti. Alle 18:30 il Napoli sfida il Como in una partita trasmessa in co-esclusiva sue Sky, seguita da Hellas Verona contro Venezia alle 20:45, disponibile solo su