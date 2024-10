Arresti ultras il biglietto costa 80 e lo rivendo a 600 Così comandavano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dall'inchiesta che ha portato all'arresto di 19 capidi Inter e Milan spunta una sorta di patto di ferro. Dagli atti emerge un accordo "di non belligeranza" tra i capi delle tifoserie: un comitato d'affari per prendersi quel che ruota attorno allo stadio Meazza. Tutto sempre con la stessa regia, quella, secondo gli atti dell'indagine milanese sulle curve - riporta Il Fatto Quotidiano -, di Luca Lucci, capo della curva rossonera e padrino del patto di affari dentro e fuori il Meazza. Lo dice Lucci stesso: "Sta a noi un po' più grandi, un po' più maturi, dettare dei paletti e cercare di vedere prima che un problema sorga, e sennò saremo stupidi, siamo stati in mezzo la strada, in mezzo agli spalti, il ragionamento è decidiamo assieme dove possiamo arrivare".