Anziani da ospedale virtuale a cure integrate le Asl raccontano i nuovi modelli sperimentati

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha presentato oggi al ministero della Salute il volume, 'La persona anziana protagonista del suo tempo e della sua salute', edito da Edra, in cui sono raccolti e raccontati differentidi presa in cura dei fragilie, dunque, replicabili nelle aziende del Servizio sanitario nazionale per l'implementazione della legge delega 33 del 2023 in favore delle persone anziane. La mattinata di lavori è stata aperta dal saluto del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dagli interventi del presidente della Commissione per l'attuazione della riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, monsignor Vincenzo Paglia e della viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.