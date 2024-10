Anche in Bassa Romagna tornano in vigore le norme antismog per il periodo invernale

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Scattano da martedì 1 ottobre in Emiliale limitazioni previste per il contenimento dello smog e il miglioramento della qualità dell'aria nella stagione, che resteranno infino al 31 marzo 2025. Come lo scorso inverno, le misure strutturali - valide per tutti i Comuni di