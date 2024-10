Alluvioni in Nepal soccorritori cercano 28 dispersi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) È salito a 217 morti, 143 feriti e 28inil bilancio die frane che hanno colpito il Paese a partire da venerdì 27 settembre. Ilavorano incessantemente alla ricerca dei. I giorni di pioggia intensa sono arrivati verso la fine della stagione dei monsoni in, iniziata a giugno e che di solito termina a metà settembre. Il disastro ha preceduto di poco la festa più importante del Paese, Dasain, che inizia giovedì 3 ottobre, quando la gente torna a casa per festeggiare con le proprie famiglie. I danni alle strade potrebbero ostacolare i piani di viaggio per il festival per molti.