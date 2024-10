Alla Galleria Wow Le Reti Frattali di Fernando Garbellotto

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)Wow di Borgo XX Giugno la mostra personale di, curata da Giorgio Bonomi a cui si deve anche l’ampia rassegna in corso in questi giorniRocca di Umbertide - Centro per l’Arte Contemporanea. L’inaugurazione è fissata per domenica 6 ottobre alle 17 in piazza