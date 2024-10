Al via Vitalfood nozze italo-olandesi tra Italcanditi e Csm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nasce, l'unione tra la bergamascae l'olandese Csm, con una capacità produttiva di 150mila tonnellate all'anno di preparazioni alimentari per dolci. Il nuovo gruppo dispone di due impianti produttivi a Pedrengo (Bergamo) e Goes (Paesi Bassi). Il primo nasce nel 1960 e impiega 400 dipendenti in oltre 80mila metri quadri in cui vengono prodotte preparazioni a base frutta e creme idrate oltre che canditi e semi-canditi. Il secondo, realizzato nel 1950, conta circa 100 dipendenti in 21mila metri quadri, per la produzione di soluzioni a base frutta e preparati per l'industria lattiero casearia e dei sostituti vegetali.