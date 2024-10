Al Teatro Golden arriva Il piacere dell’attesa dal 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Michele La Ginestra, Federica De Benedittis, Francesco Stella in Il Giardiniere di Michele La Ginestra regia di Nicola Pistoia. Nuova stagione per il teatro che annuncia un cartellone ricco di novità e grandi sorprese. Formula vincente non si cambia e, dopo il successo delle scorse stagioni, torna in scena la commedia di Michele La Ginestra, come sempre divertente, garbata ed emozionante. Dal 3 al 13 ottobre 2024 "Il Giardiniere" con La Ginestra, Federica De Benedittis, Francesco Stella. Giacomo è un giardiniere che vive nel regno magico del suo vivaio: il tempo gli viene dettato dalla natura, per lui l'attesa non è sinonimo di frenesia, ma semplicemente fa parte del ciclo biologico.