Aiop Sicilia Pronti a collaborare contro mobilità passiva dei pazienti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) PALERMO - Un confronto per abbattere i costi delladeini che decidono di curarsi in altre regioni di Italia anche per patologie ampiamente trattate dalle strutture dell'Isola per continuare a ridurre il saldo negativo sullasanitaria. Lo chiede Barbara Citt