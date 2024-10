Aggredito da 4 persone con la mazza da baseball davanti casa | identificati e denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Reggio Emilia, 1 ottobre 2024 – Lo hannocon unadae con un coltellinoalla porta del suo appartamento dove volevano entrare. È successo nella notte tra sabato e domenica, in via Giordano Bruno, a Cadè. La polizia, chiamata ad intervenire, ha trovato la vittima, un nigeriano, in strada con gli abiti strappati e in lacrime, il quale – prima di essere accompagnato in ospedale per le cure mediche – ha raccontato di essere stato raggiunto da quattro connazionalialla porta d’ingresso, che gli chiedevano con insistenza di entrare per poi riuscire a scardinarla con violenza. Una squadra Volante è riuscita a bloccarli mentre si stavano allontanando dalla zona. Si tratta di quattro giovani di 26, 27, 28 e 32 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.