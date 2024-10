Addio a John Amos | l’attore di ‘Il principe cerca moglie’ ‘Radici’ e ‘Good Times’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense, protagonista della miniserie televisiva 'Radici' (1977) interpretando il ruolo dello schiavo Kunta Kinte adulto, ruolo per il quale ottenne una nomination all'Emmy Award, è morto all'età di 84 anni a Los Angeles per cause naturali. La scomparsa è avvenuta lo scorso 21 agosto ma il figlio Kelly Christopher