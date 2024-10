Accoltellato durante una lite 23enne ferito in via Rainusso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Modena, 1 ottobre 2024 – Da unaper futili motivi ad un accoltellamento con prognosi di una ventina di giorni. Quanto accaduto la notte scorsa in un appartamento in viaa Modena. La squadra mobile della polizia di Stato ha sottoposto a fermo l’aggressore, un 24enne originario della Tunisia, mentre il, un connazionale di un anno più giovane, è stato immediatamente portato all’ospedale da un ambulanza che la stessa vittima è riuscita a chiamare subito dopo essersi liberato dall’aggressore. Mentre la polizia sta ricostruendo movente e dinamica dell’accaduto, è stata individuata l’arma utilizzata: un comune coltello da cucina. Ilnon è in pericolo di vita.