Aborto Dattolo | Medici sicari? Non criminalizziamo chi opera secondo la legge

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – “Da medico cattolico ho non solo grande rispetto, ma grande attenzione per le parole del Papa. Non posso però accettare, come medico e come presidente dell’Ordine deidi Firenze, che i colleghi che praticano l’interruzione volontaria di gravidanza siano definiti. Sono parole che fanno male”. A dirlo è Pietro, presidente dell’Ordine deidi Firenze, dopo le recenti dichiarazioni di Papa Bergoglio. “Stiamo parlando diche fanno il loro lavoro e seguono un preciso codice deontologico – prosegue–. L’interruzione di gravidanza in Italia è regolata da unadello Stato che tutela la donna. È comprensibile che su un tema così complesso e delicato ci siano sensibilità diverse, ma non si può etichettare dei professionisti come assassini”.