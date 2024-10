A Venezia 81 One to One | John e Yoko apre la porta sull' inedito dell' unione Lennon-Ono con un faro su Yoko

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) * Foto in copertina: i due protagonisti del film "ONE TO ONE:" di Macdonald presentato a81. Fonte/credits: press material, 93768-ONETOONEandOno (Biennale81) * A81, è approdato un meraviglioso documentario su un artista che fa anco