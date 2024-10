A Torino arriva il co-housing urbano per gli over 65 | una struttura con 40 appartamenti pensati per favorire la socializzazione e il benessere che allunga la vita

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2024) Includono una sala per musica da camera, una mini biblioteca, un bistrot con salotto e una palestra. Il nuovo progetto abitativo viene testato per la prima volta in una città italiana, con un format pensato per offrire una longevità più appagante perché condivisa con una rete di persone. Ecco come funziona (e quanto costa)