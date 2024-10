A San Giovanni Rotondo lo spettacolo ‘Artis Animae'

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) In occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi in programma a San, sabato 5 ottobre alle 21.30 sul sagrato della Chiesa di San Pio andrà in scena lodi danza contemporanea e musica dal vivo, l’inspiegabile hassenso’.Lo