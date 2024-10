A Plurilingual Approach to Teaching English | seminario gratuito per docenti di inglese con attestato S O F I A

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 1 ottobre 2024) Come integrare la pedagogia plurilingue e gli strumenti digitali per migliorare le competenze linguistiche e comunicative degli studenti?Trinity College London propone ilonlineto: the dynamic nature of language learning.L’evento di formazione rivolto aidi lingua, conS.O.F.I.A., si terrà l’8 e il 15 ottobre L'articolo “Ato”:perdiconS.O.F.I.A .