A capo delle curve di Inter e Milan c’era la ’ndrangheta

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 1 ottobre 2024) Patto per lucrare sul tifo, 18 arresti. Biglietti estorti alle squadre, pressioni a Inzaghi e mire sui posteggi: «Arriviamo a Gravina». Le infiltrazioni sono su scala nazionale: i calabresi gestivano il bagarinaggio alla Juve e il leader degli Irriducibili Lazio fu freddato con un colpo in testa. Coca per l’Hellas. Lo speciale contiene due articoli.