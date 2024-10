16enne massacra un imprenditore ' lui o un altro era uguale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Se ci fosse stato chiunquesarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché lo ho fatto". Queste le parole pronunciate agli inquirenti dalche una settimana fa ha aggredito un suo vicino di casa di 60 anni, a Cesano Maderno (Monza), colpendolo alla testa con 19 colpi di mazza da baseball, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente. A chiamare i carabinieri sono poi stati i suoi stessi familiari, dopo aver notato tracce di sangue sui suoi vestiti. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.