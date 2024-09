Voterò per la fottuta Kamala | Chappell Roan si arrende dopo le critiche dei fan

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha mantenuto la promessa: questo weekend non è salita sul palco dell’All Things Go, un festival che rappresenta uno dei maggiori appuntamenti della stagione musicale americana. «Le cose sono diventate opprimenti nelle ultime settimane e lo sto davvero sentendo – ha dichiarato -. Ho bisogno di qualche giorno per dare priorità alla mia salute. Voglio essere presente quando mi esibisco e dare i migliori spettacoli possibili». Una richiesta appoggiata dallo stesso festival, che tramite social comunica: «Anche se sappiamo quanto aspettavate con ansia le esibizioni, è importante ricordare che la salute e il benessere vengono sempre prima di tutto». Un messaggio che ricorda quello lanciato nell’ultimo anno da tanti giovani artisti italiani come Sangiovanni o Mr. Rain, sopraffatti dalla vita da vip.