Volley A1 femminile la Igor vince il torneo di Busto e Orthmann debutta

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un bel risultato in vista di un campionato che è sempre più vicino. Vittoria per 3-0 nella finale del Trofeo Mimmo Fusco per ladi Lorenzo Bernardi (assente alla finalissima per un impegno famigliare), che supera le padrone di casa dell’Uyba e conquista così il primo posto al