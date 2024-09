VIDEO – Napoli-Monza 2-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)sesta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. AUTOREVOLE –2-0 nellasesta giornata diA. A decidere le sorti del match ci pensano i due esterni. Matteo Politano sfrutta un rimpallo sulla fascia destra per entrare in area di rigore e calciare con il sinistro a tu per tu contro Stefano Turati. Palla sotto le gambe e rete dell’1-0 al minuto 22. Poco dopo, precisamente al 33?, Kvicha Kvaratskhelia raddoppia su assist di Scott McTominay trovando così il suo terzo gol in campionato. Antonio Conte torna al primo posto dopo un weekend a guardare le avversarie vincere. Continua la corsa e gli azzurri si trovano in questo momento a 13 punti in classifica.