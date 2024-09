VIDEO | Le immagini impressionanti dall' alto dell' incendio ed esplosione in una ditta chimica di Pineto

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arrivano aggiornamenti in merito al grossoscoppiato all'interno di unadia seguito di un'. A quanto pare, come dichiarato'amministrazione comunale, non vi sarebbero per fortuna nè feriti nè deceduti. Il sindaco Nugnes di Roseto, sentito il primo