VIDEO Lavori alla Chiesa incendiata salvate le reliquie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco di Avellino hanno ultimato le operazioni di messa in sicurezza delladi San Ciriaco in piazza Vittoria a Torre Le Nocelle intorno alle ore 14’00 di oggi 30 settembre. Dopo il vasto incendio che si era sviluppato alle 02’30 della notte scorsa, le operazioni di spegnimento dell’importante edificio di culto del comune Irpino, lunghe e delicate che hanno visto impegnate diverse squadre anche con mezzi speciali, sono durate molte ore, per poi in mattinata vedere i Vigili del Fuoco mettere in sicurezza la struttura rimuovendo tutte le parti in pericolo di caduta, e recuperare le moltecustodite nella/ “Con il cuore distrutto dalle fiamme, la Messa continua” L'articololeproviene da Anteprima24.it.