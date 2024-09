Viadana convalidato fermo 17enne accusato omicidio Maria Campai

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024)ilper ildidi aver ucciso in modo premeditato la 42enne, nascondendone poi il cadavere nel giardino di una villetta disabitata adiacente al garage in cui si è consumato il delitto, nel centro del paese del mantovano. Il ragazzo ha risposto per circa un’ora e mezza alle domande dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina al Tribunale dei minori di Brescia. “Abbiamo valutato di non rilasciare dichiarazioni perché il clamore mediatico ha già fatto male alle indagini e al ragazzo – ha detto a LaPresse il legale del minore, Paolo Antonini – Ora il giudice valuterà le dichiarazioni e deciderà quale misura applicare”, ha concluso.