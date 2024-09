Università al via l’anno accademico | dal calendario ai nuovi corsi di laurea le novità e cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dall’1 ottobre si apreper leitaliane. Una data che ormai è più formale che altro, considerato che sono numerosissime le facoltà che già dalla terza settimana di settembre, senza quindi aspettare lo start ufficiale del primo ottobre, danno inizio ai. Con le lezioni, hanno preso il via in tutta Italia quasi 200di aurea, che vanno ad arricchire – forse in certi casi complicare – la scelta dei giovani per quanto riguarda il loro percorso di studi. E di lì la loro scelta professionale. Tra le, la maggior parte è concentrata sui temi di salute, sostenibilità e digitale: un forte segnale dell’importanza di questi tre ambiti nel mondo di oggi. LeSaranno 172 le nuove lauree per2024/2025.