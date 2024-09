Una barca ' green' raccoglierà plastica e rifiuti nelle acque del porto

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conclusa la procedura di gara, è stato firmato il contratto e parte ora l’attività per la realizzazione della prima imzione completamente "" che opererà neldi Ravenna per la raccolta delladispersa in acqua. L’intervento è reso possibile grazie al finanziamento di circa