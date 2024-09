Un Posto al Sole anticipazioni 1 ottobre Marina sotto accusa | svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 1su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Mariella riceve il sostegno di Bice. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: la polizia sulle tracce dell'attacco Lesull'aggressione a Ferri continuano a essere un enigma, senza apparenti progressi., nonostante il supporto di Filippo e Serena, si trova a dover affrontare un periodo di profonda inquietudine, gravata dal sospetto che la