Un alimento molto prezioso per il corpo e per la mente

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il consumo regolare di pesce apporta numerosi benefici alla salute, grazie al suo elevato contenuto di nutrienti essenziali e al contributo che fornisce al benessere generale del. Ricco di proteine di alta qualità , fondamentali per la crescita e la riparazione dei tessuti, e di vitamine e minerali essenziali come il selenio e lo iodio, il pesce rappresenta una fonte indispensabile di acidi grassi Omega-3. Questi grassi polinsaturi sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie e per il loro ruolo cruciale nella protezione del cuore e dei vasi sanguigni. Numerosi studi scientifici dimostrano che un’alimentazione che include pesce riduce in modo significativo il rischio di malattie cardiovascolari, poiché gli Omega-3 contribuiscono a regolare la pressione sanguigna, a migliorare la funzione cardiaca e ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo (LDL).