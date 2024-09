Umbria incidente stradale sulla E45 | camion rimane in bilico dopo aver distrutto le barriere di un viadotto

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenutoE45, in direzione sud, nelle vicinanze dello svincolo di Bosco per lo svolgimento delle operazioni di recupero di un autoarticolato trasportante articoli vari che questa mattina, alle ore 10.30 circa, è rimasto coinvolto in un