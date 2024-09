UcrainaPutin | Raggiungeremo obiettivi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Tutti gliprefissati saranno raggiunti", in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin in un videomessaggio per quella che viene definita da Mosca la "Giornata della riunificazione" delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, annesse. "Ringrazio tutti i cittadini del Paese per l'unità e lo spirito patriottico.La verità è dalla nostra parte", ha detto Putin.