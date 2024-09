Uccide il marito malato tragedia a Vernio | Era stanca di vederlo soffrire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Prato), 30 settembre 2024 –ieri sera, domenica 29 settembre, adove un'anziana di 82 anni ha ucciso ildi Alzheimer soffocandolo con un cuscino. L'anziana poi ha tentato di togliersi la vita afferrando un coltello e provando a tagliarsi la gola. Provvidenziale è stato l'arrivo del figlio della coppia che è riuscito a salvare la madre e a chiedere l'intervento dei soccorsi. L'anziana è stata portata in ospedale e ora le sue condizioni di salute sono buone. E' sotto choc per quanto accaduto. La donna è in stato di arresto, piantonata in ospedale dai carabinieri, per l'omicidio del. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata sarebbe stata disperata e addolorata per le condizioni in cui versava il, allettato da anni.diavrebbe deciso di farla finita. Un "gesto di amore" per mettere fine al suo dolore.