Tutor sportivi Scuola Attiva Kids | non può candidarsi il supplente annuale di secondaria a 18 ore primaria sì FAQ

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 30 settembre 2024) Entro le ore 12 del 16 ottobre è possibile presentare domanda per svolgere il ruolo disportivo col progetto2024/25, iniziativa tesa a diffondere l'attività sportiva nelle scuole primarie. Ecco alcune FAQ su come presentare la domanda, requisiti, incompatibilità, titolo di studio e altre informazioni. L'articolo: non puòildia 18 ore,sì. FAQ .