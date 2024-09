Trevisani | Inter e Milan momenti di down un’altra è incredibile!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)si esprime sul campionato e in particolare su. Al contempo, però, avanza il confronto consquadra. BIG A CONFRONTO – Riccardo, a Sport Mediaset, ha commentato in questo modo l’attuale rendimento delle tre big di Serie A: «hanno fatto buonissime partite, l’vincendo 4-0 contro l’Atalanta e ilfacendo un grandissimo derby, però hanno avuto anche deidi. La Juventus, in questa fase, è una squadra. Ma non tanto per gli zero gol presi, ma per i nove tiri in porta nelle prime sei partite: alla Juventus non si riesce a tirare in porta. Rendimento molto buono, stanno migliorando e crescendo diversi giocatori a centrocampo».