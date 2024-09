Traffico Roma del 30-09-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra Cassia bis e veientane salari e poi tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina anche sulla tangenziale coda in prossimità dei lavori da Batteria Nomentana a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico è in carreggiata opposta da Corso di Francia alla Salaria proseguendo verso San Giovanni ricordiamo che è chiusa rampa per la Prenestina e fino a giovedì 3 ottobre lavori di potatura in Viale Tiziano tra le 7 e le 17 chiusura alin base all' avanzamento dei lavori tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi lavori invece questa notte al ponte Palatino tra le 21 e le 5 fino al 4 di ottobre chiuso in direzione del Lungotevere dei pierleoni