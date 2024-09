Traffico Roma del 30-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Flaminia su via Salaria su via Cristoforo Colombo e su via Pontinae code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina sul tratto della A24-teramo ancora code per incidente in uscita dalla città da Portonaccio a via Fiorentini ripercussioni sulla tangenziale est in fila da viale Castrense in direzione della 24 e se sulla tangenziale coda in prossimità della burida Corso di Francia la Salaria in direzione di San Giovanni proseguendo poi verso San Giovanni ricordiamo che è chiusa la rampa per la Prenestina e da oggi e fino a giovedì 3 ottobre lavori di potatura in Viale Tiziano tra le 7 e le 17 ...