Traffico Roma del 30-09-2024 ore 17 | 00

(Di lunedì 30 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi fino a giovedì 3 ottobre lavori di potatura in Viale Tiziano tra le 7 e le 17 chiusura alin base all’ avanzamento dei lavori tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi per lavori Italgas in viale delle Province fino a cessate esigenze chiuso il tratto tra Piazzale delle Provincie via Tiburtina deviate anche le linee bus che zona lavori di notte al ponte Palatino tra le 21 e le 5 fino al 4 ottobre chiuso in direzione del Lungotevere dei pierleoni Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva al termine del servizio nei soli fine settimana dal 4 al 6 ottobre e poi dal 25 al 27 ottobre la linea sarà interamente sostituita da bus a partire dalle 20:30 del venerdì e ...