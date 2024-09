Traffico Roma del 30-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Sono in corso lavori di potature a Viale Tiziano da Piazza Apollodoro a Piazza Cardinal Consalvi viabilità modificata lavori anche in viale delle Province da Piazzale delle Provincie a via Tiburtina canti e rallentamenti in piazza Ormeadeviato nel pomeriggio sino alle 20 cerimonia in Viale delle Medaglie d’Oro nelle adiacenze della lapide celebrativa per commemorare Walter Rossi possibili rallentamenti sulla metro C per test sulla linea per il prolungamento fino al Colosseo a partire dalle 21 il tratto Malatesta San Giovanni viene sostituito da bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità