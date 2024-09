Traffico Roma del 30-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da questa mattina e Fino al prossimo 3 ottobre lavori di potatura in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi tra le 7 e le 17 previste chiusure alin base all’ avanzamento dei lavori per lavori in viale delle Province strada chiusa fino a cessate esigenze tra Piazzale delle Provincie via Tiburtina deviate anche le linee bus di zona su Viale Ippocrate e via Tiburtina sempre per lavori in piazza Ormea previste deviazioni per le linee bus 027 chiuso lo ricordiamo un tratto di via Santo Stefano Rotondo all’altezza dell’ospedale San Giovanni addolorata per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale deviazioni per le linee 117 e 117 di in programma per le 15 di oggi 1 stazione in piazza del Campidoglio possibili rallentamenti per ildi zona fino a termine ...