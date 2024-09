Torino prende a martellate la moglie e si lancia dal balcone | lui in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha colpito alanel sonno poi si èto dal. La donna non è grave, l'uomo è ricoverato in. E' successo questa mattina a Carignano (). Dopo avere aggredito la consorte, l'uomo si è buttato nel vuoto dal terzo piano. Secondo le prime informazioni, soffriva di depressione per motivi legati al lavoro. Indagano i carabinieri.