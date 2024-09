Tentato femminicidio a Carignano | aggredisce a martellate la moglie che dorme poi si lascia cadere dal balcone

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel corso della notte di oggi, lunedì 30 settembre 2024, un uomo ha aggredito ala, che in quel momento stavando, a, dopodiché si ètodaldell'appartamento in cui abitano, al terzo piano di un palazzo. Non sono chiare le circostanze