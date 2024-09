Tempo di vendemmia anche nella moda

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il colore autunnale per definizione èil must have di questa stagione. Caldo, sofisticato, borghese, il borgogna ( con le sue mille variazioni) è protagonista sulle passerelle, onnipresente in tutte le collezioni dida qui fino all’anno prossimo.