Tajani | La situazione è complicata gli italiani lascino il Libano

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Laè estremamente, ci sono combattimenti in corso, per la massima garanzia è bene che i cittadinise ne vadano dal». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonioa Tg2 Post. Il vicepremier ha citato in particolare le zone nel sud del Paese e la capitale Beirut. Quella dei militariin«è un’operazione di peacekeeping, non di combattenti», ha detto il vic ministro degli Esteri rispondendo a una domanda su eventuali nuove regole di ingaggio. «Credo che non ci sarà un cambiamento delle regole d’ingaggio. Ci potrebbe essere, come noi auspichiamo, un rafforzamento della presenza dell’Unifil con un rafforzamento anche politico maggiore, con maggiori competenze su quel territorio. Però bisogna aspettare una de-escalation. Quindi, che cessi questa frase di crisi».